09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Thando Longwe-Smit — Стефан Вуйич . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:48 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:3, 4:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стефан Вуйич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
