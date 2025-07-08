08.07.2025
Смотреть онлайн Экуа Юри - Хейке Янс Ван Вурен 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Экуа Юри — Хейке Янс Ван Вурен . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Экуа Юри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Экуа Юри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Экуа Юри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хейке Янс Ван Вурен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Экуа Юри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Экуа Юри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Хейке Янс Ван Вурен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Экуа Юри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
64%
62%
Реализация брейк - пойнтов
23%
20%
Комментарии к матчу