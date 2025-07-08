08.07.2025
Смотреть онлайн Дарья Сивирджонкова - Мичика Озеки 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Дарья Сивирджонкова — Мичика Озеки . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мичика Озеки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
11
1
Выигрыш первой подачи
57%
66%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу