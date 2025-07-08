08.07.2025
Смотреть онлайн Морган Джордан - Смрити Бхасин 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Морган Джордан — Смрити Бхасин . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:38 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:0)
(6:4, 6:0)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Морган Джордан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Морган Джордан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Морган Джордан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Морган Джордан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Морган Джордан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Морган Джордан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Морган Джордан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Морган Джордан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Морган Джордан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Морган Джордан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Морган Джордан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Морган Джордан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
88%
55%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу