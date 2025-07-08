08.07.2025
Смотреть онлайн Эрин Маккензи - Полина Лейкина 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Эрин Маккензи — Полина Лейкина . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эрин Маккензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эрин Маккензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эрин Маккензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
48%
75%
Реализация брейк - пойнтов
25%
71%
Комментарии к матчу