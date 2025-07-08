08.07.2025
Смотреть онлайн Алисса Регуэр - Даниэла Дай Чапман 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Алисса Регуэр — Даниэла Дай Чапман . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(4:6, 6:4, 6:3)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Алисса Регуэр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Даниэла Дай Чапман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Даниэла Дай Чапман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
16
4
Выигрыш первой подачи
63%
51%
Реализация брейк - пойнтов
80%
58%
Комментарии к матчу