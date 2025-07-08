08.07.2025
Смотреть онлайн Gloriana Nahum - Аюми Миямото 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Gloriana Nahum — Аюми Миямото . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:03 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Gloriana Nahum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Gloriana Nahum - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
40%
57%
Реализация брейк - пойнтов
57%
70%
Комментарии к матчу