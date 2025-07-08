08.07.2025
Смотреть онлайн Nikola Matovic - Novak Ivanovic 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Nikola Matovic — Novak Ivanovic . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:06 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 3:6, 1:0)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikola Matovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Novak Ivanovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Novak Ivanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nikola Matovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Novak Ivanovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Novak Ivanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Novak Ivanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Novak Ivanovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Novak Ivanovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Nikola Matovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Novak Ivanovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
65%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
