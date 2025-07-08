08.07.2025
Смотреть онлайн Николас Занеллато - Mattia Nannelli 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Николас Занеллато — Mattia Nannelli . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 7:5, 0:1)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Mattia Nannelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mattia Nannelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Николас Занеллато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Николас Занеллато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Николас Занеллато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Николас Занеллато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
65%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу