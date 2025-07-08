08.07.2025
Смотреть онлайн Джеймс Бивен - Эрги Киркин 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Джеймс Бивен — Эрги Киркин . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:2, 4:6, 1:6)
(6:2, 4:6, 1:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеймс Бивен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джеймс Бивен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джеймс Бивен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джеймс Бивен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Джеймс Бивен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Эрги Киркин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Эрги Киркин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
65%
60%
Реализация брейк - пойнтов
20%
31%
Комментарии к матчу