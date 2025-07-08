08.07.2025
Смотреть онлайн Пабло Трочу - Лоуренс Батальин 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Пабло Трочу — Лоуренс Батальин . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Пабло Трочу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Пабло Трочу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Пабло Трочу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Пабло Трочу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лоуренс Батальин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Пабло Трочу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лоуренс Батальин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Пабло Трочу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Пабло Трочу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
92%
46%
Реализация брейк - пойнтов
55%
100%
Комментарии к матчу