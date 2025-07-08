08.07.2025
Смотреть онлайн John Bothma - Marc Van Der Merwe 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: John Bothma — Marc Van Der Merwe . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(7:6, 1:6, 4:6)
(7:6, 1:6, 4:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - John Bothma - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - John Bothma - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - John Bothma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - John Bothma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
70%
66%
Реализация брейк - пойнтов
11%
80%
Комментарии к матчу