08.07.2025
Смотреть онлайн Алексей Алещев - Billy Suarez 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Алексей Алещев — Billy Suarez . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
56%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
