Смотреть онлайн Антон Чехов - Devin Badenhorst 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Антон Чехов — Devin Badenhorst . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:07 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Devin Badenhorst - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Devin Badenhorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Devin Badenhorst - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
11
5
Выигрыш первой подачи
73%
60%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
Комментарии к матчу