08.07.2025
Смотреть онлайн Дигвияйпратап Сингх - Эмиль Худд 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Дигвияйпратап Сингх — Эмиль Худд . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эмиль Худд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
72%
64%
Реализация брейк - пойнтов
40%
11%
Комментарии к матчу