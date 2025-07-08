08.07.2025
Смотреть онлайн Даниил Сарксян - Filippo Alberti 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Даниил Сарксян — Filippo Alberti . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:38 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Даниил Сарксян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Даниил Сарксян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Даниил Сарксян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Даниил Сарксян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
30%
33%
