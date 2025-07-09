09.07.2025
Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Акрам Эл Саллали 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Филип Хеннинг — Акрам Эл Саллали . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:32 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
83%
56%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу