09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Nikolai Barsukov — Якуб Никод . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:1, 6:7, 7:6)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Якуб Никод - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Якуб Никод - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Якуб Никод - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Якуб Никод - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Якуб Никод - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Якуб Никод - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Nikolai Barsukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Якуб Никод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Nikolai Barsukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
68%
60%
Реализация брейк - пойнтов
54%
80%
