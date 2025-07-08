08.07.2025
Смотреть онлайн Даниэль Синяков - Коннор Генри Ван Шальквик 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Даниэль Синяков — Коннор Генри Ван Шальквик . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:48 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниэль Синяков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниэль Синяков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Даниэль Синяков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниэль Синяков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Даниэль Синяков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Даниэль Синяков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниэль Синяков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Даниэль Синяков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Даниэль Синяков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Даниэль Синяков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Даниэль Синяков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Даниэль Синяков - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
82%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
