08.07.2025
Смотреть онлайн Яннис Милетич - Рубен Хартиг 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Яннис Милетич — Рубен Хартиг . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Рубен Хартиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рубен Хартиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Рубен Хартиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Рубен Хартиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
85%
54%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
