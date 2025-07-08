08.07.2025
Смотреть онлайн Уилсон Лейте - Sydney Zick 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Уилсон Лейте — Sydney Zick . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Уилсон Лейте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Sydney Zick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Уилсон Лейте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Уилсон Лейте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Sydney Zick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Уилсон Лейте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Уилсон Лейте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Уилсон Лейте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Sydney Zick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Sydney Zick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Sydney Zick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Sydney Zick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
51%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу