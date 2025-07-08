08.07.2025
Смотреть онлайн Ник Хардт - Thomas Gerbaud 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Ник Хардт — Thomas Gerbaud . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ник Хардт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ник Хардт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ник Хардт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ник Хардт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ник Хардт - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
88%
57%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу