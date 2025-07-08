08.07.2025
Смотреть онлайн Андрей Чепелев - Tom Sickenberger 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Андрей Чепелев — Tom Sickenberger . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Tom Sickenberger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Tom Sickenberger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Tom Sickenberger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Tom Sickenberger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Tom Sickenberger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Tom Sickenberger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
