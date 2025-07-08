08.07.2025
Смотреть онлайн Тим Хандел - Доминик Рецек 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Тим Хандел — Доминик Рецек . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминик Рецек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Доминик Рецек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Доминик Рецек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Доминик Рецек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Доминик Рецек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Доминик Рецек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
65%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
