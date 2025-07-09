09.07.2025
Смотреть онлайн Карл Фриберг - Джанмарко Феррари 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Карл Фриберг — Джанмарко Феррари . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:7, 6:2, 6:1)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джанмарко Феррари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джанмарко Феррари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джанмарко Феррари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Карл Фриберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Карл Фриберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Карл Фриберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Карл Фриберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
66%
54%
Реализация брейк - пойнтов
44%
43%
