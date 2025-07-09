09.07.2025
Смотреть онлайн Alexander Wagner - Грегор Рамскоглер 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Alexander Wagner — Грегор Рамскоглер . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Alexander Wagner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Грегор Рамскоглер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Грегор Рамскоглер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Alexander Wagner - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
61%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
40%
Комментарии к матчу