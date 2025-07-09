09.07.2025
Смотреть онлайн Якопо Билардо - Джереми Шифрис 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Якопо Билардо — Джереми Шифрис . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:3, 6:0)
(6:3, 6:0)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джереми Шифрис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джереми Шифрис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джереми Шифрис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Якопо Билардо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Якопо Билардо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
82%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
17%
Комментарии к матчу