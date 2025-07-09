09.07.2025
Смотреть онлайн Себастьян Сорджер - Питер Булдорини 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs: Себастьян Сорджер — Питер Булдорини . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Питер Булдорини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Питер Булдорини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Себастьян Сорджер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Питер Булдорини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Питер Булдорини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Питер Булдорини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Питер Булдорини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Себастьян Сорджер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
65%
45%
Реализация брейк - пойнтов
46%
38%
Комментарии к матчу