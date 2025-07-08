08.07.2025
Смотреть онлайн Алвес/Дутра Да Силва - Fix/Poertner 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel MD: Алвес/Дутра Да Силва — Fix/Poertner . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:11 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel MD
Завершен
(4:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Fix/Poertner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Fix/Poertner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Fix/Poertner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Fix/Poertner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Алвес/Дутра Да Силва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Алвес/Дутра Да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
78%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
