10.07.2025
Смотреть онлайн Кьяра Еролимов - Глория Чески 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Кьяра Еролимов — Глория Чески . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 10:48 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кьяра Еролимов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Кьяра Еролимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кьяра Еролимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кьяра Еролимов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кьяра Еролимов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Глория Чески - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Глория Чески - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
44%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу