08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Giada Di Paola — Giulia Alexandra Musat . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Giulia Alexandra Musat - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Giada Di Paola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Giulia Alexandra Musat - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Giada Di Paola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Giada Di Paola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Giulia Alexandra Musat - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Giada Di Paola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Giulia Alexandra Musat - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Giada Di Paola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Giada Di Paola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Giada Di Paola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Giulia Alexandra Musat - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
56%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
67%
