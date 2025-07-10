10.07.2025
Смотреть онлайн Изабелла Сван - Тулуайт Ди Гиролами 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Изабелла Сван — Тулуайт Ди Гиролами . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(4:6, 0:6)
(4:6, 0:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Изабелла Сван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
60%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
71%
Комментарии к матчу