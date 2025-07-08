08.07.2025
Смотреть онлайн Роман Лонгевиль - Марта Сориано Сантьяго 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Роман Лонгевиль — Марта Сориано Сантьяго . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:22 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 7:5, 1:6)
(3:6, 7:5, 1:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Марта Сориано Сантьяго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Марта Сориано Сантьяго - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
7
Выигрыш первой подачи
44%
52%
Реализация брейк - пойнтов
54%
40%
Комментарии к матчу