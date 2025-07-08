08.07.2025
Смотреть онлайн Анна Кубарева - Aleksandra Mateva 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Анна Кубарева — Aleksandra Mateva . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:0)
(6:3, 6:0)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aleksandra Mateva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Aleksandra Mateva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Aleksandra Mateva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
70%
39%
Реализация брейк - пойнтов
54%
40%
Комментарии к матчу