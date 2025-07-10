10.07.2025
Смотреть онлайн Петра Конжикусич - Анн Акаша Сеука 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Петра Конжикусич — Анн Акаша Сеука . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анн Акаша Сеука - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Анн Акаша Сеука - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Анн Акаша Сеука - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Анн Акаша Сеука - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Анн Акаша Сеука - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анн Акаша Сеука - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анн Акаша Сеука - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Петра Конжикусич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Анн Акаша Сеука - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Петра Конжикусич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
48%
44%
Реализация брейк - пойнтов
64%
62%
Комментарии к матчу