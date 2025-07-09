09.07.2025
Смотреть онлайн Петр Нестеров - Алексей Ватутин 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Петр Нестеров — Алексей Ватутин . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Петр Нестеров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Петр Нестеров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Алексей Ватутин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Петр Нестеров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алексей Ватутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алексей Ватутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
44%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу