Текстовая трансляция

Гейм 1 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Матеус Алвес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Матеус Алвес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 25 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40