09.07.2025
Смотреть онлайн Матеус Алвес - Флориан Броска 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Матеус Алвес — Флориан Броска . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(7:6, 1:6, 6:1)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Матеус Алвес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Матеус Алвес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
6
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
71%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу