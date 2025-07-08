08.07.2025
Смотреть онлайн Адриан Гобат - Адам Майчжак 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Адриан Гобат — Адам Майчжак . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Адам Майчжак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Адам Майчжак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адам Майчжак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Адам Майчжак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Адам Майчжак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
78%
54%
Реализация брейк - пойнтов
40%
25%
