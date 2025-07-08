08.07.2025
Смотреть онлайн Марсель Камровский - Томаш Беркиета 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Марсель Камровский — Томаш Беркиета . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марсель Камровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Марсель Камровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Марсель Камровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Марсель Камровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
47%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу