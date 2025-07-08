Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Александр Брайнин - Матиас Черны 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Александр БрайнинМатиас Черны . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:34 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Lodz
Александр Брайнин
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Матиас Черны
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
61%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
6 Января
22:45
Лечче Лечче
Рома Рома
6 Января
20:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Января
23:00
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
6 Января
18:30
Монако Монако
Партизан Партизан
6 Января
21:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
6 Января
21:00
Дрезден Дрезден
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
6 Января
21:30
Тайгерз Тайгерз
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
6 Января
21:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Валенсия Валенсия
6 Января
22:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Жальгирис Жальгирис
6 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA