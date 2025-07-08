08.07.2025
Смотреть онлайн Александр Брайнин - Матиас Черны 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Александр Брайнин — Матиас Черны . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:34 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
61%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
Комментарии к матчу