08.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Игор Рибейро Маркондес — Якуб Филип . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:01 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Якуб Филип - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Якуб Филип - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Якуб Филип - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Якуб Филип - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Якуб Филип - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Якуб Филип - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Якуб Филип - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Якуб Филип - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Якуб Филип - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
74%
78%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
