08.07.2025
Смотреть онлайн Kacper Szymkowiak - Денис Петак 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Kacper Szymkowiak — Денис Петак . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:32 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денис Петак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Денис Петак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Денис Петак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Денис Петак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Денис Петак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Денис Петак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Денис Петак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
63%
50%
Реализация брейк - пойнтов
40%
27%
Комментарии к матчу