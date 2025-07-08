08.07.2025
Смотреть онлайн Тибо Колсон - Bruno Kokot 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Тибо Колсон — Bruno Kokot . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bruno Kokot - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Bruno Kokot - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Bruno Kokot - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Bruno Kokot - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bruno Kokot - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
96%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу