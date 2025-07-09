09.07.2025
Смотреть онлайн Вушуанг Чженг - Далила Якупович 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Вушуанг Чженг — Далила Якупович . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далила Якупович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Далила Якупович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Далила Якупович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Далила Якупович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Далила Якупович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Далила Якупович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Далила Якупович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Далила Якупович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Далила Якупович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Далила Якупович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Далила Якупович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Далила Якупович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Далила Якупович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
44%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
Комментарии к матчу