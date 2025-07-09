09.07.2025
Смотреть онлайн Ylena Ин-Альбон - Нина Варгова 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Ylena Ин-Альбон — Нина Варгова . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(4:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Нина Варгова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Нина Варгова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Нина Варгова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Ylena Ин-Альбон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Ylena Ин-Альбон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
49%
50%
Реализация брейк - пойнтов
35%
70%
