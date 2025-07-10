10.07.2025
Смотреть онлайн Chilakalapudi/Hoedt - Сватикова/Севчикова 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki WD: Chilakalapudi/Hoedt — Сватикова/Севчикова . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki WD
Завершен
(3:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сватикова/Севчикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chilakalapudi/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сватикова/Севчикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сватикова/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Chilakalapudi/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сватикова/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chilakalapudi/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сватикова/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сватикова/Севчикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Chilakalapudi/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Chilakalapudi/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Chilakalapudi/Hoedt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Chilakalapudi/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Сватикова/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сватикова/Севчикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сватикова/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Chilakalapudi/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сватикова/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Chilakalapudi/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
47%
50%
Реализация брейк - пойнтов
46%
75%
