09.07.2025
Смотреть онлайн Сохён Парк - Сапфо Сакеллариди 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Сохён Парк — Сапфо Сакеллариди . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
71%
26%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
Комментарии к матчу