09.07.2025

Смотреть онлайн Анна София Санчез - Каролина Куль 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Анна София СанчезКаролина Куль . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:59 по московскому времени .

МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Анна София Санчез
Завершен
(6:1, 3:6, 6:2)
2 : 1
09 июля 2025
Каролина Куль
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анна София Санчез - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Каролина Куль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Каролина Куль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Каролина Куль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Каролина Куль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Каролина Куль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Каролина Куль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Каролина Куль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анна София Санчез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Анна София Санчез - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
64%
27%
