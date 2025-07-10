10.07.2025
Смотреть онлайн Maja Pawelska - Barbara Straszewska 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Maja Pawelska — Barbara Straszewska . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barbara Straszewska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Maja Pawelska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Maja Pawelska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Barbara Straszewska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Maja Pawelska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Barbara Straszewska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Maja Pawelska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Barbara Straszewska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Barbara Straszewska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Barbara Straszewska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Barbara Straszewska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Barbara Straszewska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Barbara Straszewska - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Maja Pawelska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Barbara Straszewska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Barbara Straszewska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Barbara Straszewska - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
38%
56%
Реализация брейк - пойнтов
25%
60%
Комментарии к матчу