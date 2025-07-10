10.07.2025
Смотреть онлайн Barbara Kostecka - Александра Юлия Зучанская 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Barbara Kostecka — Александра Юлия Зучанская . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barbara Kostecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Barbara Kostecka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Barbara Kostecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Barbara Kostecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Barbara Kostecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Barbara Kostecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Barbara Kostecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Barbara Kostecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Barbara Kostecka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Barbara Kostecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Barbara Kostecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Barbara Kostecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
70%
52%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
